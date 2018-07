Já no Japão para a Copa dos Campeões, seleção masculina de vôlei faz jogo-treino

A seleção brasileira masculina de vôlei desembarcou neste sábado no Japão para a disputa da Copa dos Campeões, última competição entre países da temporada. A delegação chegou em Osaka, após passar dois dias na Holanda para uma melhor adaptação ao fuso horário.

Já no primeiro dia em solo japonês, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto disputou um jogo-treino contra o Saikai Blazer, time da cidade local. Após um acordo de disputa de dois sets, o Brasil venceu por 26/24 e 25/16.

Na partida foram utilizados 14 jogadores. No primeiro set jogaram o levantador Bruninho, o oposto Wallace, os centrais Lucão e Maurício Souza, os ponteiros Lucarelli e Maurício Borges e o líbero Tiago Brendle. No segundo, o levantador Raphael, o oposto Renan, os centrais Otávio e Isac, os ponteiros Douglas e Rodriguinho e o líbero Thales.

Renan Dal Zotto destacou a importância deste trabalho inicial. "Foi bom porque todos os jogadores puderam jogar. Esse foi o principal ponto. Além disso, fazia tempo que não jogávamos contra uma equipe asiática e fizemos só dois sets porque havíamos treinado antes. Foi uma experiência bastante positiva", afirmou.

A seleção viaja neste domingo para Nagoya, sede dos dois primeiros jogos na competição - contra a França, nesta terça-feira, e contra a Itália, na quarta. Na sequência, volta para Osaka, que será palco das três partidas restantes: contra o Irã, no dia 15, Estados Unidos, no dia 16, e Japão no dia 17, última rodada do campeonato.