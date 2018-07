Japão vence e deixa Brasil em 6º na Copa do Mundo SAPPORO - A seleção brasileira feminina de vôlei caiu para a sexta colocação na tabela da Copa do Mundo, disputada no Japão, com a vitória da equipe anfitriã sobre a Coreia do Sul por 3 sets a 0, neste sábado, na cidade de Sapporo.