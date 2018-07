Jaqueline assina com o Sesi e vai jogar no mesmo clube de Murilo

O mais famoso casal do vôlei brasileiro na atualidade vai, enfim, atuar no mesmo clube. Nesta quinta-feira, o Sesi (SP) confirmou a contratação de Jaqueline Carvalho, donas de duas medalhas de ouro olímpicas e que é casada com Murilo, para a temporada 2015/2016.

Após ficar um período afastada das quadras em razão do nascimento do seu filho Arthur, Jacqueline foi contratada pelo Minas para a disputa da última Superliga, conduzindo a equipe até as semifinais do torneio. Agora, porém, ela deixou o clube de Belo Horizonte e vai atuar no Sesi.

Assim, o clube paulista acaba de se reforçar com uma das maiores vencedoras do vôlei brasileiro. Além de ter sido campeã olímpica em 2008 e 2012, Jaqueline também conta no seu currículo com várias conquistas por seleções e clubes, incluindo cinco títulos da Superliga.

A união de Jaqueline e Murilo na mesma equipe chegou a ser cogitada nas últimas semanas pelo Minas, mas foi mesmo o Sesi que juntou o casal, pois também acertou a renovação do contrato do dono de duas medalhas olímpicas, ambas de prata, conquistadas em 2008 e em 2012.

"Jaqueline Carvalho agora é Sesi São Paulo! Depois de um longo namoro, oficializamos a nossa relação com uma das maiores atletas do país. A nova guerreira traz em seu currículo cinco títulos da Superliga, além de dois ouros olímpicos e outras grandes conquistas", publicou o Sesi em seu perfil no Facebook, rede de microblogs na internet.

No Sesi, Jaqueline também poderá atuar com jogadoras da seleção brasileira, já pensando na Olimpíada de Londres, como a central Fabiana. Mas ela deixou claro na sua apresentação que foi mesmo a possibilidade de viver com Murilo que a levou ao acerto com o Sesi.

Se referindo a seu filho Arthur, a nova ponteira do Sesi acredita que "agora jogando na mesma equipe [de Murilo], ele vai entrar nesse mundo de corpo e alma. É um momento único e especial, que vou aproveitar com unhas e dentes", disse Jaqueline em entrevista à TV Globo.