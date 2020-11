Jaqueline critica novo piso de quadras da CBV após queimadura: 'É péssimo'

A atleta Jaqueline, do Osasco, criticou o novo piso das quadras utilizadas em competições da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A atacante publicou um vídeo em seu Instagram, nesta terça-feira, em que mostra uma queimadura na barriga. O ferimento aconteceu na última sexta, durante o jogo contra o Fluminense.

"Estou toda arrebentada. Joguei o primeiro jogo, entrei, fui pegar a largada, e o que aconteceu?", questionou a atleta, mostrando a queimadura para seus mais de 1 milhão de seguidores. "Essa quadra nova, ela não desliza, não. Ela para você e queima você todinha. Vou ter que jogar de faixa, com proteção no braço. Vou ter que proteger tudo para jogar nessa quadra nova", acrescentou Jaqueline.

Em janeiro, a CBV e o Banco do Brasil fecharam um acordo de patrocínio onde a instituição financeira poderia alterar a identidade visual das quadras. Para isso, 24 pisos flutuantes nas cores amarelo e azul, que compreendem a tonalidade do logotipo do patrocinador, foram comprados pela entidade e aplicados nas quadras que agregam suas competições.

Como são novos, os pisos são mais aderentes e, portanto, geram mais dificuldade de deslizamento, causando esse tipo de queimadura em contato com o solo. "É péssimo. Dentro amarelo e fora azul. E outra, dá não. A outra quadra era tão boa, ninguém nunca reclamou. Por que vai mudar de uma hora para outra? Já vi algumas jogadoras se machucarem, escorregarem assim", disse a atleta.

Jaqueline também afirma que a cor branca da linha de jogo, assim como a tonalidade amarela de parte do piso, dificultam o campo de visão das atletas. "Ninguém consegue ver onde está molhado na quadra, porque é amarelo. Muitas não conseguem ver a linha da linha dos três. Muda a cor, então. Coloca um pouco mais escuro, para a gente poder ver quando alguém escorregar e molhar a quadra. Só treinando alguns dias aqui eu já percebi que vai ser dureza", concluiu.