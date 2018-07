Jaqueline, do Sollys Osasco, participa de comercial com Gisele Bündchen

SÃO PAULO - A ponta Jaqueline, do Sollys Osasco e da seleção brasileira trocou as quadras pelos estúdios por algumas horas em São Paulo, onde participou da gravação de uma peça comercial de xampu com a top model brasileira Gisele Bündchen. A jogadora de vôlei vai fazer parte de uma campanha mundial do patrocinador, que reunirá outras seis medalhistas de ouro em olimpíadas além das atrizes Eva Mendes e Liv Tyler.

Apesar de seguirem carreiras diferentes, Gisele e Jaqueline têm coisas em comum. Antes de ser modelo, Gisele chegou a tentar carreira no vôlei enquanto Jaqueline, apesar de profissional nas quadras, vez por outra participa de ensaios fotográficos.