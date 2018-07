Jaqueline espera que Brasil não repita erros de 2006

Na época, o Brasil vacilou na decisão e perdeu acirrado confronto para a Rússia por 3 a 2, ficando com o vice-campeonato mundial. "Em 2006, fizemos uma boa campanha, mas acabamos vacilando em alguns momentos na final. Esse ano vai ser diferente. Quero o título. Não penso em outra coisa", garantiu a ponteira.

Jaqueline destacou ainda que a boa preparação pode ser decisiva na conquista do primeiro título mundial da seleção brasileira. "O Mundial conta com times muito fortes. Serão jogos muito difíceis, mas estamos preparadas. Estou confiante. Tivemos uma excelente preparação tanto em Saquarema quanto aqui em Tóquio e vamos com tudo para buscar o título".

Na quarta-feira, a seleção brasileira deixará Tóquio e seguirá para Hamamatsu, sede dos jogos do Grupo B na primeira fase. A estreia será contra o Quênia, no dia 29 de outubro. Também estão na chave Itália, Holanda, Porto Rico e República Checa.