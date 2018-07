Jaqueline festeja ida para o Minas e planeja 'recomeço' no vôlei

Sem clube desde a metade de 2013, quando deixou o Osasco e se afastou das quadras para realizar o sonho de ser mãe, Jaqueline foi oficializada como novo reforço de peso do Minas e disputará a Superliga Feminina de Vôlei 2014/2015, iniciada no último dia 7. Bicampeã olímpica pela seleção brasileira, a ponteira festejou a oportunidade de poder retomar sua carreira em clubes, pois vinha atuando normalmente pela equipe nacional e foi, inclusive, medalhista de bronze no Mundial da Itália, no mês passado.

O fato de ter sido uma contratação que vinha sendo pedida pela torcida do Minas deixou Jaqueline surpresa. Ela chegou a negociar a sua ida com o Pinheiros, mas acabou indo para o time de Belo Horizonte. "É sério isso? Eu não sabia. Eu fico feliz. Ir para BH sabendo que a torcida está a favor, que todo mundo pedia para que eu fosse? Fico lisonjeada. Espero retribuir da melhor maneira possível. Quero dar a essa torcida alegria, porque o carinho que tenho recebido é enorme. Voltar a jogar, ainda mais em uma equipe de tradição, como o Minas, vai ser maravilhoso", ressaltou.

Ao oficializar a contratação de Jaqueline, o Minas destacou que a jogadora chega ao time depois de uma "longa negociação" e exaltou o currículo da ponteira, que além de bicampeã olímpica foi tetracampeã do Grand Prix e bicampeã do Montreux Volley Masters pela seleção brasileira. Já por clubes, ela foi cinco vezes campeã da Superliga, faturou o Campeonato Italiano, o Espanhol e o Sul-Americano.

Jaqueline também tinha propostas para atuar na Europa e no Japão, mas preferiu seguir no Brasil para continuar próxima ao atacante Murilo, astro da seleção masculina de vôlei, que defende o Sesi, de São Paulo, e ao filho do casal, Arthur, de apenas nove meses de idade.

No Minas, Jaqueline atuará ao lado da também bela ponteira Mari Paraíba e espera ajudar a equipe comandada pelo técnico Marco Queiroga a ter força para brigar pelo título contra os atuais favoritos da Superliga: Rio de Janeiro, Osasco, Sesi e Praia Clube.