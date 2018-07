Jaqueline se apresenta à seleção e exalta convívio com nova geração do vôlei Aos poucos, a seleção brasileira feminina de vôlei vai ficando mais completa. Nesta semana, se apresentaram ao técnico Zé Rboerto Guimarães nomes importantes do elenco principal, como as levantadoras Dani Lins e Ana Tiemi, a central Adenízia, a oposto Ivna e a líbero Camila Brait. No grupo que chegou agora ao CT do Vôlei, em Saquarema (RJ) também está a ponta Jaqueline, figura principal de um elenco que, por enquanto, não conta com Thaissa, Fabiana, Sheilla e Fê Garay.