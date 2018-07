Jaqueline se machuca e deve ficar dois meses sem jogar pelo Osasco

A ponta Jaqueline passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta-feira. A atleta sofreu uma lesão durante o jogo em que sua equipe, o Sollys/Osasco, venceu o Pinheiros, no sábado, pela Superliga feminina de vôlei. Ela deverá ficar afastada das quadras de seis a oito semanas.

A cirurgia ocorreu normalmente e a ideia é que a jogadora esteja recuperada para a fase de playoffs da competição nacional.

De acordo com Fernando Fernandes, fisioterapeuta do Osasco, um fragmento no joelho de Jaqueline incomodava a atleta foi retirado