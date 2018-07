Jogadora Stacy Sykora segue se recuperando bem, diz boletim

SÃO PAULO - A líbero norte-americana Stacy Sykora, do Vôlei Futuro, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-libanês, em São Paulo, mas sua recuperação é considerada boa, segundo boletim médico divulgado na manhã deste domingo.

De acordo com o hospital, Stacy não está mais sedada e já está falando. A jogadora está em companhia da família e vem respondendo muito bem aos estímulos. De acordo com os médicos, ainda é cedo para prever possíveis sequelas no futuro.

Stacy, que sofreu um traumatismo cranioencefálico, foi a atleta que se feriu com maior gravidade no acidente ocorrido com a delegação do Vôlei Futuro na última terça-feira, momentos antes do jogo contra o Sollys/Osasco. O ônibus que levava a equipe para a partida tombou a poucos metros do Ginásio José Liberatti.

A jogadora deu entrada no hospital com quadro de traumatismo cranioencefálico. Ela foi submetida a exame de ressonância magnética do crânio que revelou uma contusão temporal esquerda e lesão axonal difusa.

Veja também:

Líbero Stacy, ainda na UTI, já reage a estímulos