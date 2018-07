Jogadoras do Camponesa/Minas estreiam short-saia

O vôlei no Brasil também tenta inovar, sobretudo nos uniformes. As jogadoras do Camponesa/Minas estrearam novo modelito de short-saia na vitória sobre o Rio do Sul/Equibrasil, terça-feira à noite, em Belo Horizonte. Chamaram a atenção De modo geral, tanto torcedores quanto as próprias jogadoras aprovaram a novidade. As atletas do time mineiro se acharam mais femininas em quadra.

"Ficou bonito, sem dúvida. Foi a primeira vez que atuei com esse tipo de uniforme. Embora tenha ficado mais feminino, ainda tenho de me acostumar com o shorts-saia. Mas gostei, ficou mais feminino", disse Mari. A oposto Lia também aprovou o modelito. "A saia ficou linda, nos deixa mais feminina e todas as meninas gostaram. É mais um atrativo para o público também. Para mim, que sou vaidosa, que gosto de me maquiar antes dos jogos, ficou ótimo."

O Camponesa/Minas ocupa a quinta colocação na Superliga, com 40 pontos.