Jogadoras do Vôlei Futuro visitam Stacy no hospital

A delegação do Vôlei Futuro aproveitou o feriado desta quinta-feira para visitar a líbero Stacy Sykora, que segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com nota divulgada pela equipe de Araçatuba, a norte-americana "reconheceu e brincou com suas companheiras, conversou e gesticulou, sempre sorrindo e se divertindo com todos".

Na final da tarde desta quarta-feira, o Vôlei Futuro realizou a primeira partida das semifinais da Superliga Feminina contra o Osasco, jogo este que deveria ser realizado na terça-feira da semana passada, mas foi adiado por conta do acidente com o ônibus que levava a delegação do time do interior e que causou um traumatismo cranioencefálico em Stacy.

No ginásio José Liberatti, o Osasco venceu por 3 sets a 0 e joga nova vitória em Araçatuba, no sábado, para chegar a mais uma final da Superliga contra a Unilever, do Rio.

Stacy também recebeu nesta quinta-feira a visita de Logan Tom, ponteira da seleção norte-americana. A jogadora estava na China quando soube do acidente e veio ao Brasil para ficar ao lado de Stacy na fase final de sua recuperação.

De acordo como Vôlei Futuro, no final da tarde, Stacy andou pelo hospital acompanhada de um fisioterapeuta, subiu e desceu dois andares pela escada, fez agachamento e mais exercícios físicos.