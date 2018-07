Jogadores cubanos são condenados à prisão por estupro na Finlândia

Cinco cubanos, que atuavam pela seleção de vôlei do país, foram condenados nesta terça-feira à prisão, em Tampere, na Finlândia, acusados de estupro. O tribunal impôs penas de cinco anos a Rolando Cepeda, Alfonso Gavilán, Ricardo Calvo Manzano e Osmany Uriarte Mestre, e de três anos e meio a Luis Tomas Sosa Sierra. Eles ainda terão de pagar uma indenização de 24 mil euros para à vítima.

Segundo a sentença, três dos condenados reconheceram durante o julgamento ter mantido relações sexuais com a vítima, mas alegaram que foram com seu consentimento, algo que a mulher negou o tempo todo. Os outros dois negaram ter tido qualquer tipo de contato sexual, mas eles também foram condenados pelo crime de estupro.

De acordo com o tribunal, as declarações dos acusados durante os interrogatórios e o julgamento foram contraditórios, o que diminuiu a credibilidade a sua versão dos fatos. Por outro lado, os magistrados absolveram um sexto atleta cubano julgado pelo mesmo crime, Dariel Albo Miranda, que foi colocado em liberdade por falta de provas e já retornou para Cuba.

O julgamento foi realizado sem presença da imprensa entre os dias 29 e 31 de agosto, em um tribunal distrital de Tampere, com a ajuda de vários intérpretes de espanhol. O fato aconteceu no início de julho, em um hotel da cidade de Tampere, a 180 quilômetros de Helsinque, onde a seleção cubana estava hospedada durante sua passagem pelo país para a disputa de três partidas da Liga Mundial.

Sem os jogadores envolvidos no caso de estupro e o afastamento de membros da comissão técnica, Cuba teve um desempenho pífio nos Jogos Olímpicos de 2016. No Rio, a seleção cubana perdeu as cinco partidas e venceu apenas um único set.