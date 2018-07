Jogando em casa, Campinas tenta evitar eliminação na Superliga feminina

SÃO PAULO - O Vôlei Amil, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, tenta nesta sexta-feira prolongar sua participação na Superliga Feminina. Se for batido novamente pelo Sollys/Nestlé, de Osasco, na segunda partida da série semifinal, decidida em melhor de três partidas, dará adeus à competição. A partida, no Clube Concórdia, em Campinas, começa às 21 horas e terá transmissão pelo SporTV e Esporte Interativo.

O Clube Concórdia fica no km 6 da Rodovia Heitor Penteado. Os ingressos custam R$ 5 e R$ 10. A tarefa é das mais complicadas. O time de Osasco reúne cinco jogadoras da seleção brasileira que foi campeã olímpica em Londres: as ponteiras Jaqueline e Fernanda Garay, a oposto Sheilla e as centrais Adenízia e Thaísa. Além disso, o time dirigido por Luizomar de Moura é o atual campeão da Superliga.

Na equipe de Campinas, a única jogadora campeã olímpica em Londres é a levantadora Fernandinha, reserva de Dani Lins. Se conseguir vencer, o time campineiro forçará a realização de um terceiro confronto, no dia 23, no José Liberatti, em Osasco. No primeiro jogo, no último sábado, o Vôlei Amil começou bem e venceu a primeira parcial, por 25 a 22. Mas depois parou em quadra e viu o adversário vencer com boa vantagem os sets seguintes (25/10, 25/16 e 25/20).

Zé Roberto, que transferiu para Campinas praticamente toda a comissão técnica da seleção brasileira, estudou ao máximo o adversário. “O time de Osasco tem muito volume e te dá poucas chances, ou seja, poucos pontos de graça. Você precisa conquistar tudo com muito esforço. Por isso, treinamos muito e estudamos o Sollys ao máximo. Agora é tentar colocar tudo isso em prática e lutar, lutar muito para conquistar essa vitória e levar a decisão da vaga à final para a terceira partida”, afirmou.

Mais do que nunca, Campinas vai precisar de uma jornada inspirada de suas principais pontuadoras, a búlgara Vasileva, a temperamental cubana Daimy e Pri Dairoit. Zé Roberto conta com outras opções interessantes, como Rosamaria, da seleção brasileira juvenil, mas talvez ainda seja cedo para uma jogadora tão jovem arcar com tamanha responsabilidade.

Em Osasco, a palavra de ordem é respeito ao adversário. A oposto Sheilla, bicampeã olímpica, espera um duelo difícil em Campinas. “Temos de jogar concentradas e alegres. Acho que a vibração no nosso time é sempre um fator determinante. Treinamos a semana inteira corrigindo os detalhes que erramos no último confronto para esse jogo”, afirmou Sheilla, autora de 19 pontos no primeira partida.

Para desestabilizar o adversário, a central Natasha, de Campinas enfatiza a necessidade de um saque demolidor. “Sabemos muito bem que quando nosso saque entra, o jogo é outro. Temos de quebrar o passe delas para que o nosso bloqueio possa funcionar bem.”

Por falar em bloqueio, Osasco é a segunda melhor equipe nesse fundamento, atrás apenas da Unilever. Nas estatísticas individuais, Thaisa, de Osasco, é a sétima melhor jogadora nesse fundamento. A outra série, que opõe a Unilever ao Sesi, tem continuidade amanhã, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio.