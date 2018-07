Jogo com EUA é grande teste da atual geração, diz Bernardinho

O técnico Bernardinho considera o duelo decisivo do Brasil com os Estados Unidos, nesta quinta-feira, como o grande teste da atual geração do vôlei masculino do País. Se perder, a seleção brasileira estará fora das semifinais da Liga Mundial de vôlei. O Brasil jogará pressionado porque perdeu em sua estreia na fase final ao levar uma virada da França, por 3 sets a 1, nesta quarta.

"Se há uma forma de testar novos jogadores é ver como se comportam em jogos como o de amanhã", avisou Bernardinho, fazendo alerta aos atletas mais jovens da seleção.

O treinador pediu mudança de postura na equipe brasileira, em comparação ao jogo desta quarta. "No segundo set, nós tivemos algumas chances, mas eles foram decisivos. Depois, além de errar os saques, nós tiramos a pressão deles. Se em algum momento você mostra desânimo diante de uma seleção com essa qualidade, fica difícil vencer", ponderou.

Um dos nomes dessa nova geração é o central Isac, que teve uma boa participação no primeiro set, mas viu seu rendimento cair junto com o da equipe no decorrer da partida. Para ele, é momento de focar nos Estados Unidos.

"É uma final para a gente, se perdermos não jogamos a decisão no fim de semana", afirmou o jogador, admitindo a pressão para o jogo contra os norte-americanos. "O que aconteceu contra a França já passou. Agora, precisamos botar a cabeça no lugar para vencer os Estados Unidos."

A fase final da Liga consiste em duas grupos com três equipes. Avançam as duas melhores de cada chave. No outro grupo, se enfrentam Itália, Sérvia e Polônia. As semifinais estão marcadas para os dias 18. A decisão será disputada no dia 19, também no Maracanãzinho.