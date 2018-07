Jogos Olímpicos de Londres 2012 preparam evento-teste no vôlei de praia

LONDRES - Os organizadores da Olimpíada de Londres iniciaram a preparação para um evento-teste no local que receberá os jogos de vôlei de praia em 2012. Nesta quinta-feira, 120 caminhões despejaram 2,2 mil toneladas areia no Horse Guards Parade, no sul da capital londrina.

A areia será usada para formar uma arena de competição, duas de aquecimento e duas de treinos para um evento organizado pela Federação Internacional de Vôlei entre os dias 9 e 14 de agosto. A competição, que reunirá 24 duplas, faz parte de uma série de eventos de preparação para os Jogos Olímpicos.

O local que receberá o vôlei de praia na Olimpíada é um dos mais famosos de Londres. O Horse Guards Parade recebe todos os anos a cerimônia Trooping the Color, tradicional desfile da infantaria do exército inglês, realizado desde o século 17. A futura sede do vôlei de praia também é próxima da residência oficial do primeiro-ministro.