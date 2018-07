José Roberto Guimarães diz que foi especial enfrentar Osasco

O técnico José Roberto Guimarães admitiu que enfrentar a equipe do Sollys/Osasco na final do Mundial de Clubes feminino de vôlei foi especial. Treinador da seleção brasileira, ele teve que encarar várias jogadoras que são dirigidas por ele. A decisão, em Doha, no Catar, foi vencida pelo Fenerbahçe, da Turquia, por 3 sets a 0.

"Não foi um jogo fácil para mim porque estávamos jogando com uma equipe brasileira e eu treinei algumas destas meninas apenas um mês atrás, já que jogamos o Campeonato Mundial no Japão. Mas isto pertence ao meu trabalho e eu ainda tenho que aprender mais e mais em termos de emoções e relações humanas", disse.

Para Zé Roberto, o Fenerbahce teve mais dificuldades de vencer na decisão do que na primeira fase do Mundial, quando também triunfou sobre o Osasco por 3 a 0."Eu acho que elas jogaram melhor do que elas fizeram na primeira fase, os sets foram muito apertados e eu só posso agradecer às minhas jogadoras pelo desempenho maravilhoso, assim como os organizadores deste torneio", comentou.