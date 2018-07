Jovens brasileiros começam bem no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

O ciclo olímpico oficialmente nesta quarta-feira para as melhores duplas do vôlei de praia brasileiro, com o primeiro dia de disputas da chave principal do Major de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. E, num indício do que será daqui até os Jogos de Tóquio, as jovens promessas brasileiras se saíram bem.

No masculino, Álvaro Filho e Saymon venceram dois jogos, contra os compatriotas e Evandro/André Stein e os norte-americanos Doherty/Hyden, fechando o dia com aproveitamento de 100%. Pedro Solberg e Guto, que formaram nova dupla no início do ano, também conseguiram duas vitórias, sobre Beeler/Krattinger, da Suíça, e Plavins/Regza, da Letônia.

No feminino, destaque para a dupla Ágatha/Duda. A vice-campeã olímpica agora tem uma parceria de 18 anos e elas estrearam ganhando das americanas Hochevar e Day por um placar bastante confortável, com parciais de 21/16 e 21/10. Elas jogaram o primeiro torneio juntas há duas semanas, em João Pessoa (PB), quando ganharam etapa do Circuito Brasileiro.

Também prata no Rio, Bárbara Seixas montou duplas com Fernanda Berti. E elas também venceram fácil na estreia, passando por Lahti e Parkkiken, da Finlândia. Demais duplas brasileiras no Major, Josi/Lili estrearam vencendo, enquanto Larissa/Talita e Elize Maia/Taiana perderam na primeira rodada.

No masculino, os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt terminaram um dia com uma vitória, sobre os norte-americanos Patterson e Brunner, e uma derrota, para os alemães Bennet e David Poniewaz.

Os brasileiros atuaram no domingo em jogo exibição no Parque Olímpico do Rio e estão mais desgastados. Na ocasião, perderam dos americanos Dalhausser e Lucena, que nesta quarta-feira bateram os veteranos Ricardo e Harley.