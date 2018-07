Juciely brilha no bloqueio e Brasil reage no Grand Prix com massacre sobre Japão Com atuação inspirada de Juciely, a seleção brasileira feminina se recuperou do baque sofrido na derrota para a Rússia e reagiu no Grand Prix de vôlei com uma vitória arrasadora sobre o Japão, em Omaha, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, as brasileiras venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/16, e se recuperaram na fase final.