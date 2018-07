Juliana e Larissa avançam na etapa de Brasília do vôlei de praia

BRASÍLIA - Atuais campeãs do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, as brasileiras Juliana e Larissa começaram bem na abertura da nova temporada. Nesta terça-feira, na disputa da primeira etapa da competição, em Brasília, elas venceram os dois jogos que disputaram e conseguiram avançar. Outra dupla do Brasil, formada por Talita e Maria Elisa, também teve 100% de aproveitamento no primeiro dia.

Donas de cinco títulos na história do Circuito Mundial, Juliana e Larissa confirmaram o favoritismo nesta terça-feira, quando venceram as russas Ryabova e Ushkova (21/14 e 21/15) e as italianas Cicolari e Menegatti (21/14, 18/21 e 15/9). Agora, elas voltam nesta quarta à quadra montada na Esplanada dos Ministérios para enfrentar as australianas Bawden e Palmer em busca de vaga na quarta fase.

"Foi uma boa estreia em Brasília e demos o primeiro passo em busca de uma vaga na decisão", disse Juliana, que chegou a admitir relaxamento da dupla durante o jogo contra as italianas. "O Circuito Mundial não é fácil e a prova disso foi ver como os jogos do primeiro dia de competição foram super disputados. Fizemos o nosso dever de casa. A estreia foi legal", completou Larissa.

Talita e Maria Elisa também começaram bem na etapa brasileira, que abre o calendário. Vice-campeãs do Circuito Mundial nas últimas duas temporadas, elas venceram as alemãs Köhler e Sude (21/19 e 21/15) e as suíças Kuhn e Zumkehr (22/20, 12/21 e 15/10). Agora, o próximo desafio será contra as norte-americanas Fendrick e Hanson, em jogo marcado para acontecer nesta quarta-feira.

Outras três duplas do Brasil entraram na disputa da chave feminina da etapa de Brasília. Maria Clara/Carolina e Taiana/Vivian caíram na repescagem, após perderem um dos dois jogos que disputaram nesta terça-feira. Enquanto isso, Ângela e Pri Lima, que tinham passado pelo qualifying, acabaram sendo eliminadas logo no primeiro dia da competição - somaram duas derrotas.

Masculino. Na disputa masculina da etapa de Brasília, duas duplas brasileiras passaram nesta terça-feira pelo qualifying: Benjamin/Bruno Schmidt e Franco/Lipe. Assim, elas se juntaram às outras quatro do Brasil que já estavam asseguradas na chave principal da competição, que começa nesta quarta: Márcio/Ricardo, Alison/Emanuel, Thiago/Harley e Pedro Cunha/Pedro Solberg.