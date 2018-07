Juliana e Larissa batem Walsh e May e vão à semifinal na China

SANYA - As brasileiras Juliana e Larissa voltaram a bater as norte-americanas Kerri Walsh e Misty May, bicampeãs olímpicas, nesta madrugada de quinta para sexta-feira (no horário de Brasília), e garantiram vaga na semifinal da etapa de Sanya, na China, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Elas venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 16/21, 21/16 e 15/12, uma semana depois de terem superado as adversárias na etapa de Brasília da competição, quando ganharam por 2 sets a 0.

E, antes de festejarem mais um triunfo diante das poderosas rivais, Juliana e Larissa venceram as holandesas Keizer e Van Iersel por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19), pelas oitavas de final.

Com as duas vitórias, as brasileiras agora esperam pela definição de suas próximas adversárias, que poderão ser as suas compatriotas Talita e Maria Elisa. A dupla abriu o dia de disputas em Sanya batendo as mexicanas Candelas e Garcia por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19), nas oitavas de final, mas em seguida foi derrotada pelas chinesas Chen Xue e Zhang Xi, medalhistas de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, que venceram por 2 sets a 1 (16/21, 22/20 e 15/12).

Por causa da derrota, Talita e Maria Elisa foram para a repescagem, na qual terão pela frente as ganhadoras do confronto entre as duplas norte-americanas Kessy/Ross e Akers/Branagh. Caso elas voltem a vencer, terão pela frente Juliana e Larissa na semifinal.

Já Walsh e May agora aguardam pela definição das vencedoras do duelo entre as irmãs Schwaiger, da Áustria, e as australianas Hinchley e Rohkamper para saberem quem irão encarar na repescagem. Chen Xue e Zhang Xi, classificadas para a semifinal, irão enfrentar quem levar a melhor nessa disputa.

Hinchley e Rohkamper foram as responsáveis pela eliminação das irmãs brasileiras Maria Clara e Carolina, derrotadas por 2 sets a 1, com parciais de 14/21, 21/15 e 15/13, na segunda rodada da repescagem. A dupla do Brasil acabou fechando a etapa na 13.ª posição com a vitória sobre as tchecas Kolocova e Slukova por 2 a 0, com duplo 21/18, na rodada inicial da repescagem.

As brasileiras Ângela e Lili, que jogaram juntas pela primeira vez, também foram eliminadas na repescagem. Elas caíram diante das australianas Bawden e Palmer por 2 sets a 1 (21/19, 16/21 e 9/15) e encerraram o torneio no 17.º lugar.