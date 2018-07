Juliana e Larissa ganham mais uma etapa no vôlei de praia

Juliana e Larissa conquistaram neste domingo o título da etapa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia. Elas derrotaram as irmãs Maria Clara e Carolina por 2 sets a 1, parciais de 16/18, 18/14 e 15/12.

Foi o quarto título da dupla em Campo Grande. Elas ganharam também as edições de 2006, 2007 e 2008.

"A cada ano valorizamos mais cada conquista, pois antes, quando vencíamos uma etapa, sabíamos que teríamos muitas outras pela frente", afirmou Larissa. "Ganhamos cinco etapas das seis que disputamos [até o momento] e é muito bom manter esta hegemonia no voleibol brasileiro", completou.