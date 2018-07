Juliana e Larissa no livro dos recordes

Dupla de vôlei de praia especialista em quebrar recordes na carreira, Juliana e Larissa estão imortalizada na edição de 2011 do Guinness Book, o livro dos recordes. Elas aparecem como a dupla que somou mais pontos em uma partida profissional na história do vôlei de praia, ao vencerem as americanas Walsh e May na etapa de Acapulco, no México, pelo Circuito Mundial de 2005, por 2 sets a 1. As parciais foram de 28/26, 40/42 e 15/13, em 1h40 de jogo. O registro está nas páginas 226 e 227 do Guinness Book.

Juliana e Larissa garantiram neste fim de semana a conquista de seu quarto título brasileiro e venceram a etapa de Salvador do circuito nacional. Este ano, elas já haviam conquistado o pentacampeonato mundial, tornado-se a dupla que mais venceu etapas no Circuito Mundial.

"Estamos sempre tentando superar nossos próprios limites e buscamos atingir os objetivos que traçamos no início da temporada. Este ano já estava sendo especial porque vencemos o Brasileiro e o Mundial por antecipação. Agora, tivemos a alegria de ver uma vitória épica ser eternizada no livro dos recordes. Estou muito feliz por este reconhecimento", disse Juliana, via assessoria de Imprensa.

"Este foi um dos jogos mais difíceis que tivemos desde que começamos a jogar juntas em 2004. Lembro que foi uma verdadeira batalha contra as bicampeãs olímpicas e apontadas como quase imbatíveis Walsh e May. Fico muito feliz de ver nosso nome gravado no livro dos recordes por uma vitória tão importante", completou Larissa.