Juliana e Larissa são campeãs na etapa de Seul

As brasileiras Juliana e Larissa foram campeãs neste domingo da etapa de Seul, na Coreia do Sul, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na decisão, elas derrotaram as norte-americanas Angie Akers e Tyra Turner com certa facilidade, com parciais de 21/11 e 21/18, em apenas 33 minutos de partida.

O resultado reabilita uma das melhores duplas brasileiras da atualidade, que na semana passada ficou apenas na quinta colocação em Roma. Antes, Juliana e Larissa conquistaram a etapa brasileira e foram vice na China.

"Nunca jogamos bem aqui em Seul e fizemos um torneio decepcionante em Roma, por isso estávamos ainda com mais fome de ir bem aqui. Trabalhamos duro e é muito legal vencer em um local onde ainda não tínhamos vencido. Hoje (domingo), a Larissa jogou especialmente bem", disse Juliana.

Na disputa do bronze, que também envolveu duplas brasileiras e norte-americanas, Talita e Maria Elisa levaram a pior e foram derrotadas por Jennifer Kessy e April Ross de virada, com parciais de 15/21, 22/20 e 15/8.