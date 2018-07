Juliana e Larissa são campeãs no vôlei de praia

As brasileiras Juliana e Larissa derrotaram as alemãs Sara Goller e Laura Ludwig, neste sábado, e conquistaram o título da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputada em Brasília.

Atual campeã do Circuito Mundial, a dupla brasileira havia perdido para as alemãs em fase anterior da competição. Neste sábado, no entanto, conseguiu se impor com certa tranquilidade e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/19.

"Perdemos aquela partida e ficamos mordidas. Naquele jogo, o saque delas fez a diferença e eu fui um pouco relapsa. Hoje (sábado), não. Entrei muito concentrada, pois queríamos muito vencer em casa", comentou Juliana.

Também neste sábado, as irmãs Maria Clara e Carolina derrotaram as norte-americanas Jennifer Kessy e April Ross, garantindo assim a terceira colocação da etapa de Brasília. A dupla brasileira venceu por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/16.