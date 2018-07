Juliana e Larissa se despedem com bronze Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

RIO - A parceria de nove anos entre Juliana e Larissa chegou ao fim neste domingo e, como tinha que ser, com vitória. Uma das duplas de maior sucesso na história do vôlei de praia, elas bateram Karin e Shaylyn por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 16/21 e 15/12, e ficaram com a medalha de bronze da sexta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, disputada no Rio.

Foi a 165.ª vez que a dupla subiu ao pódio, mas, diferentemente do que aconteceu nas outras cinco etapas do circuito, quando conquistaram o ouro, na terceira posição. No ano que vem elas seguirão caminhos diferentes, já que Larissa decidiu parar de jogar pelo desejo de realizar o sonho de ser mãe, enquanto Juliana seguirá atuando ao lado de outra parceira: Maria Elisa.

Após a partida, elas foram homenageadas pela Confederação Brasileira de Voleibol. "É um momento que mistura muitas emoções para mim. Ao mesmo tempo estou triste, por estar encerrando não só uma dupla, mas uma história que foi muito bonita e teve tantos momentos marcantes, e feliz, por ter sido uma decisão minha e da qual tenho absoluta certeza. Não mudaria nada, nem uma vírgula, na nossa história", declarou Larissa.

Ao longo dos nove anos da parceria, a dupla conquistou 1.016 vitórias e faturou 109 torneios. Foram sete títulos do Circuito Mundial, cinco do Circuito Brasileiro, dois dos Jogos Pan-Americanos e um do Campeonato Mundial, além da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres.

A trajetória foi exaltada por Juliana. "Foi uma história exemplar. Apanhamos juntas, crescemos muito uma com a outra e superamos todas as dificuldades. Foram muitos momentos de alegria e de vitórias. Aprendi muito com a Larissa e vou levar tudo isso para minha carreira e para minha vida pessoal também. Agora quero aproveitar esse final de ano para descansar e recarregar minhas baterias para recomeçar uma nova história com a Maria Elisa."

Depois de baterem Juliana e Larissa nas semifinais, no último sábado, Lili e Rebecca faturaram o título da etapa ao vencerem Maria Clara e Carolina por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 27/25. Já na chave masculina, Pedro Solberg e Bruno Schmidt ficaram com o título, após a vitória por 2 sets a 0 sobre Moisés e Oscar, com parciais 21/12 e 21/18. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia para por um mês e só volta a ser disputado no dia 18 de janeiro, com a etapa de Fortaleza.