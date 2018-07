Juliana e Larissa vão à final no vôlei de praia

As brasileiras Juliana e Larissa vão disputar neste sábado, a partir das 9h30, a final da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputada em Brasília. Na decisão do título, elas vão enfrentar as alemãs Goller e Ludwig, para quem perderam na última quinta-feira, numa fase anterior da competição.

Atuais campeãs do Circuito Mundial, Juliana e Larissa caíram na repescagem após a derrota para Goller e Ludwig, na quinta-feira, por 21/18 e 26/24. Assim, as brasileiras precisaram jogar duas vezes nesta sexta: vitórias sobre as finlandesas Nystrom/Nystrom (21/12 e 21/19) e sobre as norte-americanas Kessy/Ross (21/14 e 23/21).

Enquanto isso, Goller e Ludwig chegaram à final da etapa de Brasília após uma vitória sobre outra dupla do Brasil. Nas semifinais, realizadas nesta sexta-feira, as alemãs ganharam das irmãs Maria Clara e Carol por 22/20 e 28/26. Assim, as brasileiras disputarão o terceiro lugar da competição, neste sábado, contra Kessy e Ross.