Juliana e Larissa vão à semifinal do Grand Slam de Moscou de vôlei de praia

MOSCOU - Líderes do ranking mundial, mas empatadas em pontos com as norte-americanas Ross e Kessy, as brasileiras Juliana e Larissa já asseguram a liderança isolada do ranking a partir da próxima semana. Nesta sexta-feira, elas se garantiram na semifinal do Grand Slam da Rússia, sétima etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Duas vitórias no sábado darão a elas o quinto título no ano.

No primeiro jogo do dia nesta sexta-feira, elas venceram Keizer e Van Iersel, da Holanda, por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16). Depois, nas quartas, mais uma vitória, desta vez sobre Kuhn e Zumkehr, da Suíça, por 2 sets a 1, de virada (16/21, 21/16 e 15/13).

Nas semifinais, elas vão enfrentar a dupla terceira colocada no ranking mundial: Xue e Zhang Xi, da China, que, nas quartas, eliminaram as brasileiras Talita e Maria Elisa, por 2 sets a 0, parciais de 18/21 e 17/21.

A outra chave semifinal terá Walsh e May, dos Estados Unidos, jogando contra Cicolari e Menegatti, da Itália, dupla que venceu Maria Clara e Carol por 2 a 0, nesta sexta-feira, ainda pelas oitavas de final.

Homens. Quatro duplas brasileiras avançaram às oitavas de final da chave masculina em Moscou. Alison e Emanuel, Ricardo e Márcio e Benjamin e Bruno Schmidt foram campeões de seus grupos e passaram direto às oitavas.

Já Thiago e Harley, que haviam perdido duas vezes na quinta, venceram os espanhóis Mesa e Lario e se classificaram à repescagem. Nesta fase, venceram Heyer e Chevallier, da Suíça, chegando também às oitavas de final.