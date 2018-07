Juliana e Larissa vencem chinesas e conquistam Grand Slam na Suíça

GSTAAD - A dupla formada por Juliana Larissa conquistou mais um título na carreira, neste sábado, no Grand Slam de Gstaad, na Suíça. Elas não tiveram dificuldades para vencer as chinesas Xue e Zhang Xi na decisão, por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/13, e levantar o troféu. De quebra, as brasileiras ainda alcançaram a liderança do ranking mundial do vôlei de praia.

"Hoje (sábado) atingimos dois objetivos simultâneos. Conquistamos a medalha de ouro num Grand Slam, que rende mais pontos que uma etapa regular e alcançamos a liderança do ranking mundial. Este ano é importantíssimo por se tratar do ciclo olímpico e cada vitória representa um passo rumo à vaga nas Olimpíadas do ano que vem. Vamos em busca dessa vaga e da conquista de mais um título do Circuito Mundial", declarou Juliana.

Para Larissa, a concentração da dupla durante a competição foi fundamental para o título. "Fizemos uma grande etapa e estivemos concentradas o tempo todo. Os resultados de hoje (sábado) provam isso, já que não corremos riscos em nenhum momento. Estou muito feliz por que estamos conseguindo manter a regularidade e seguir no topo do ranking mundial neste ano tão importante", afirmou.

Antes de chegar à decisão, Juliana e Larissa passaram pela italianas Cicolari e Menegatti, também neste sábado, por 2 a 0 (21/17 e 21/10), nas semifinais. A final só não foi totalmente brasileira porque Talita e Maria Elisa forma surpreendidas por Xue e Zhang Xi na outra semifinal, sendo derrotadas por 2 a 0 (20/22, 14/21).