Juliana e Larissa vencem e estão na final em Seul

As brasileiras Juliana e Larissa conquistaram neste domingo uma vaga na decisão da chave feminina da etapa de Seul do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na final de domingo, elas enfrentam as norte-americanas Angie Akers e Tyra Turner.

Para avançar à decisão, Juliana e Larissa derrotaram as também norte-americanas Jennifer Kessy e April Ross de virada, com parciais de 17/21, 21/14 e 15/13. Esta será a terceira final da dupla na temporada - venceu na etapa brasileira e foi vice na China.

"Nós sabíamos que as norte-americanas eram fortes e por isso não nos abalamos com a derrota no primeiro set. Nos reorganizamos após o primeiro set, focamos na vitória e felizmente conseguimos virar. É ótimo voltar à final depois de termos ficado em quinto lugar no Grand Slam de Roma", afirmou Larissa.

Na outra semifinal, Talita e Maria Elisa foram derrotadas por Akers e Turner por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 23/21. Na disputa pelo bronze, as brasileiras enfrentam Kessy/Ross.