Juliana e Larissa vencem e vão à final do vôlei de praia na China

SANYA - As brasileiras Juliana e Larissa confirmaram o favoritismo e garantiram vaga na final da etapa de Sanya, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Elas asseguraram a classificação com uma vitória sobre as compatriotas Talita e Maria Elisa, na madrugada desta sexta para sábado (no horário de Brasília), por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 24/22.

Com o resultado, Juliana e Larissa irão enfrentar na decisão as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, que na semifinal foram beneficiadas pela desistência da norte-americana bicampeã olímpica Misty May, parceira de Walsh. Ela sofreu uma lesão no joelho esquerdo e teve de abandonar o confronto no segundo set, depois de a dupla da casa vencer a primeira parcial por 21/13.

Invictas até agora na competição, Juliana e Larissa buscarão o segundo título seguido do Circuito Mundial, depois de terem vencido a etapa de Brasília, que abriu a temporada na semana passada. Apesar disso, Juliana cobrou evolução na decisão que será na próxima madrugada (no horário de Brasília). "Apesar da vitória, não fiquei satisfeita. Tivemos muitos altos e baixos. É um momento difícil da competição, onde todas as duplas tentam dar seu melhor. Vamos tentar errar menos na final", disse.

Antes de serem derrotadas por Juliana e Larissa, Talita e Maria Elisa passaram pelas norte-americanas Akers e Branagh, na repescagem, por 2 sets a 0 (21/13 e 21/16). Agora, elas lutarão pela medalha de bronze contra Walsh e May.

Já Juliana e Larissa buscarão o título no confronto que será o 21.º contra Xue e Xi, medalhistas de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim. Até agora, as brasileiras venceram 14 vezes e perderam apenas seis destes duelos.