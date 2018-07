Juliana e Larissa vencem penúltima disputa antes da despedida

CURITIBA - Juliana e Larissa vão dissolver sua dupla de vôlei de praia na próxima etapa do Circuito Banco do Brasil, no Rio. A competição será disputada de 6 a 9 de dezembro. Mas, enquanto o derradeiro dia de uma história de nove anos não chega, as medalhistas olímpicas não abrem mão de vitórias. Neste domingo, na final da etapa de Curitiba, no Parque Barigui, elas derrotaram Talita e Maria Elisa, a outra dupla que representou o Brasil nos Jogos de Londres, por duplo 21/19.

As heptacampeãs do Circuito Mundial já haviam faturado as etapas de Cuiabá, Belo Horizonte, Goiânia e Campinas do Circuito do BB. Juliana e Lairssa já colecionam 62 títulos de etapas do circuito.

"A gente está conseguindo ter bastante êxito nesta temporada 2012/2013. A gente fez as cinco finais e conseguiu vencer. Neste torneio, especialmente, ganhamos sem perder nenhum set. Desses cinco torneios, dois foram assim. Larissa e eu apresentamos um vôlei muito consistente e forte na final. Estou feliz por termos ganho e por termos feito uma final novamente com a Maria Elisa e a Talita. Foi um jogo muito equilibrado e a gente conseguiu vencer. Normalmente são jogos equilibrados, porque as duas parcerias se conhecem bastante e isso iguala muito", afirma Juliana, considerada a melhor jogadora da decisão no Paraná.

Larissa está satisfeita com essa espécie de "turnê de despedida". "Estou muito feliz por termos conseguido vencer novamente. É muito difícil conquistar cinco títulos consecutivos. Trabalhamos duro há nove anos e tudo que construímos entra em quadra conosco a cada partida. Essa vitória é de toda a nossa equipe. Vou me despedir na próxima etapa e espero que a gente consiga manter a sequência para fechar a parceria com chave de ouro", diz Larissa, que planeja ser mãe.