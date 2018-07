Larissa e Talita conquistam título de torneio nos Estados Unidos

Medalhistas de prata no Major de Gstaad na semana passada, Larissa e Talita voltaram a subir ao pódio neste sábado. As brasileiras faturaram o título da Presidents Cup, realizada em Long Beach, nos Estados Unidos, evento que possui a chancela da Federação Internacional de Voleibol, embora não conte pontos para o ranking mundial.

Na decisão do evento, neste sábado, Larissa e Talita derrotaram as norte-americanas Lauren Fendrick e April Ross por 2 sets a 0 (21/15 e 21/17), em 53 minutos.

O torneio é disputado por 16 duplas em cada naipe, sendo oito dos Estados Unidos em um grupo e oito do resto do mundo em outro. As equipes, então, se enfrentavam entre si, até o cruzamento de uma parceria de cada lado da chave na decisão.

A vitória na decisão deste sábado foi a sexta de Larissa e Talita no torneio em Long Beach. Antes, elas venceram as brasileiras Josi e Lili(21/10 e 21/17), as canadenses Whitaker e Pavan (21/9 e 21/11), as alemãs Ludwig e Walkenhorst (21/12, 17/21 e 17/15), Laboureur e Sude (21/14 e 21/16), também da Alemanha, e, novamente, Ludwig e Walkenhorst (21/16 e 21/16), nas semifinais.

Outras duas duplas brasileiras participaram da Presidents Cup. As parcerias Álvaro Filho/Saymon e Josi/Lili foram eliminadas ainda na fase de grupos.