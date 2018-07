Larissa e Talita coroam vaga olímpica com o título na Polônia

Um dia após garantirem a vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Larissa e Talita coroaram a conquista com o título do Grand Slam de Olsztyn, na Polônia. A dupla brasileira do vôlei de praia faturou a medalha de ouro neste sábado ao vencer na final as holandesas Madelein Meppelink e Marleen Van Iersel por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 25/23.

Larissa e Talita asseguraram a vaga olímpica na sexta-feira, antes mesmo de disputar as semifinais. Elas contaram com a eliminação de Agatha e Bárbara Seixas nas quartas de final para abrir boa vantagem no ranking criado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Com os resultados desta semana, elas não podem mais ser alcançadas na primeira colocação - a outra dupla que defenderá o Brasil no feminino em 2016 será definida por critérios técnicos.

A classificação olímpica não foi por acaso. A dupla vive grande fase no Circuito Mundial. Neste sábado, chegaram ao quinto título em oito etapas disputadas na temporada. Elas já haviam vencido o Major Series de Moscou (Rússia), Porec (Croácia) e Gstaad (Suíça), e o Grand Slam de Long Beach (EUA).

Neste sábado, a parceria brasileira chegou ao título ao vencer duas duplas da Holanda. Na semifinal, superaram Van Gestel e Van der Vlist por 21/17 e 21/14. Na decisão, bateram Meppelink e Van Iersel.

"O time holandês é duro e elas sempre lutam muito nas partidas. Acho que Talita e eu estivemos muito unidas hoje. Tem sido uma longa temporada e hoje foi um dia especial para nós por termos vencido pela quinta vez no Circuito Mundial 2015", comemorou Larissa.

Aniversariante do dia, Talita já começou a projetar a próxima etapa, que será disputada coincidentemente no Rio de Janeiro. "Ela (Larissa) me deu um presente maravilhoso. Foi uma bela partida e nós jogamos muito bem, com nossos corações. Estou muito feliz com este presente. Agora estamos indo para casa depois de uma longa temporada e será ótimo jogar no Rio de Janeiro. Um ano antes dos Jogos Olímpicos de 2016, queremos estar lá (no Open do Rio)", disse Talita, que completou 33 anos neste sábado.

Na disputa pela medalha de bronze, Van Gestel e Van der Vlist voltaram a ser derrotadas, desta vez pela polonesas Kolosinska e Brzostek, e ficaram fora do pódio. A dupla da Polônia venceu por 2 a 0, com parciais de 21/12 e 21/16.