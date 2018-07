Larissa e Talita faturam ouro em etapa de Moscou do Circuito Mundial

As brasileiras Larissa e Talita conquistaram a medalha de ouro na etapa de Moscou do Circuito Mundial de vôlei de praia, neste domingo, na Rússia. Na final, elas derrotaram as norte-americanas Summer Ross e Brooke Sweat por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/14. O bronze ficou com Ágatha e Duda, derrotadas justamente por Larissa e Talita na semifinal.

"Estamos tão felizes em ganhar esta medalha de ouro depois de não termos ido tão bem em casa, no Rio. Tivemos uma semana difícil em Moscou, com um frio muito intenso e até neve, mas fizemos nosso melhor nesta final de 'verão russo'", comentou Talita, referindo-se à etapa anterior da temporada.

Larissa também revelou preocupação com o frio russo. "Entramos muito focadas, jogando na nossa melhor forma e tentando não pensar no frio e outros fatores. O principal era manter a concentração e nossa virada de bola, sem perder nossos ataques", afirmou.

Com esta conquista, na oitava etapa da temporada, Larissa e Talita chegaram à incrível marca de 15 títulos em 30 etapas disputadas no Circuito Mundial. Ou seja, a dupla formada em 2014 venceu nada menos que metade de tudo o que disputou no Circuito nestes últimos anos.

Larissa, em números individuais, também chega a uma marca incrível. Ela faturou neste domingo seu 61º título internacional. Talita buscou a 33ª medalha de ouro.

A dupla brasileira teve no pódio a companhia das compatriotas Ágatha e Duda, que faturaram o bronze. Elas lideravam o placar contra as alemãs Bieneck e Schneider por 21/14 e 13/8 quando Bieneck sofreu uma lesão e desistiu do duelo, após 26 minutos de jogo.