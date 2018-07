Larissa e Talita vencem e avançam às quartas no World Tour Finals

Em busca do bicampeonato do World Tour Finals, as brasileiras Larissa e Talita garantiram nesta quinta-feira a vaga nas quartas de final da etapa que encerra a temporada do Circuito Mundial, em Toronto, no Canadá.

Elas avançaram ao vencerem as espanholas Elsa e Liliana pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/12. Com a vitória na fase de grupos, asseguraram a primeira colocação do Grupo C, garantindo assim a vaga direta nas quartas de final.

Com o triunfo, Larissa e Talita mantêm o aproveitamento de 100% na competição. Elas só conhecerão suas futuras rivais ao fim dos duelos de oitavas de final, que serão disputados nesta sexta-feira.

No masculino, as duas duplas que representam o Brasil na etapa tiveram folga nesta quinta. Alison/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Evandro voltam à quadra nesta sexta, na finalização da fase de grupos.

O World Tour Finals reúne as 12 melhores duplas da temporada em cada gênero, que são divididas em quatro grupos de três. O primeiro colocado de cada chave avança diretamente às quartas de final, enquanto segundos e terceiros disputam uma rodada a mais. A segunda fase é disputada em jogos eliminatórios.