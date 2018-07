Larissa e Talita vencem semifinal brasileira e se garantem na final em Moscou

Larissa e Talita serão as representantes do Brasil na decisão da chave feminina da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, pelas semifinais, elas superaram as compatriotas Ágatha e Duda por 2 sets a 1, com parciais de 23/21, 18/21 e 15/10, se garantindo na decisão e ampliando para 5 a 1 a vantagem no retrospecto contra as oponentes.

Neste domingo, Larissa e Talita vão buscar o título do evento russo diante das norte-americanas Sweat e Summer. Já Agatha e Duda tentarão garantir a medalha de bronze em confronto com as alemãs Bieneck e Schneider.

A partir das 13 horas (de Brasília) deste domingo, Larissa e Talita vão buscar o segundo título na temporada 2017 do Circuito Mundial - elas foram campeões na etapa de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Antes de se enfrentarem nas semifinais, as duplas brasileiras haviam passado pelas quartas de final em Moscou. Larissa e Talita venceram Bawden e Clancy, da Austrália, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/17, enquanto Ágatha e Duda bateram as alemãs Laboureur e Sude de virada, por 15/21, 21/17 e 15/8.

Já Carol Solberg e Maria Elisa não tiveram a mesma sorte e perderam nas quartas de final para Bieneck e Schneider por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 24/22, deixando a disputa em Moscou.

Também pelas quartas de final da etapa russa, mas do torneio masculino, os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt foram eliminados ao perderem de virada para os letões Smedins e Samoilovs por 18/21, 22/20 e 15/12. Eles eram os únicos representantes brasileiros vivos na chave.