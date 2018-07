Larissa/Talita avança à semi e Alison/Bruno Schmidt vai às quartas em Toronto

Principais duplas do Brasil no vôlei de praia, Larissa e Talita e Alison e Bruno Schmidt avançaram no World Tour Finals, nesta sexta-feira, em Toronto, no Canadá. As brasileiras garantiram lugar na semifinal, enquanto eles foram às quartas de final da etapa que encerra a temporada do Circuito Mundial e reúne as melhores duplas da competição.

Para alcançar a semifinal, Larissa e Talita derrotaram as argentinas Gallay e Klug por 2 sets a 0, com duplo 21/17. No sábado, terão uma dura missão pela frente. Elas vão enfrentar as vencedoras do duelo entre as norte-americanas Kerri Walsh e April Ross e as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst.

A dupla brasileira perdeu das duas duplas nos Jogos Olímpicos do Rio. Na semifinal, caíram diante das rivais da Alemanha, que vieram a ficar com o ouro. E, na disputa do terceiro do bronze, foram batidas pelas americanas, ficando fora do pódio. As duas partidas de semifinal e a decisão do título do feminino em Toronto serão disputadas neste sábado.

"Mantivemos o ritmo e jogamos muito bem. Estamos no final da temporada, o desgaste físico existe, mas estamos felizes. Este é o maior evento do ano, com as melhores duplas, então vamos defender esse título, essa é a nossa motivação", destacou Talita.

No masculino, Alison e Bruno Schmidt venceram o último jogo na fase de grupos e avançaram direto às quartas de final. O triunfo aconteceu sobre os mexicanos Virgen e Ontiveros por 21/15 e 21/17. Na sequência, vão enfrentar quem vencer do duelo entre os poloneses Fijalek e Prudel e os canadenses Binstock e Schachter.

Já Evandro e Pedro Solberg perderam mais uma, desta vez para os canadenses Saxton e Schalk por 23/21, 15/21 e 15/13, e terão que disputar as oitavas de final, espécie de repescagem. Seus adversário serão os italianos Carambula e Ranghieri.