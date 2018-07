Larissa/Talita e Ágatha/Bárbara passam invictas pelo 1º dia em Olsztyn As duas duplas olímpicas femininas de vôlei de praia do Brasil começaram bem o Grand Slam de Olsztyn, disputado na Polônia. Tanto Ágatha e Bárbara Seixas tiveram que entrar em quadra duas vezes nesta quarta-feira, vencendo ambos os jogos, enquanto Larissa e Talita fizeram só uma partida e também se saíram vitoriosas. Elas são as duas primeiras do ranking e serão cabeças de chave no Rio-2016.