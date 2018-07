Leandro Vissotto pode desfalcar a seleção brasileira na Liga Mundial

MAR DEL PLATA - A seleção brasileira masculina de vôlei pode ter um importante desfalque para enfrentar o Canadá, nesta sexta-feira, em Mar del Plata, na Argentina, pela fase final da Liga Mundial. Titular do time, o oposto Leandro Vissotto está com um edema no tendão patelar do joelho esquerdo e é dúvida para o jogo contra os canadenses, quando o Brasil precisa da vitória para ir à semifinal.

Na estreia na fase final, quando o Brasil perdeu para a Rússia por 3 a 2 na quarta-feira, Leandro Vissotto deixou a partida ainda no segundo set por causa das dores. Ao fazer exame nesta quinta, foi detectado o edema no tendão. Mas ele ainda tem chance de enfrentar o Canadá.

"Na hora do jogo senti uma dor muito intensa no joelho e tive que sair. Fizemos uma ressonância magnética e deu um edema pequeno, mas nada muito grave. Agora vamos tratar, fazer fisioterapia, para estar à disposição do Bernardinho o mais rápido possível", disse o jogador.

"Agora vamos avaliar dia a dia, de acordo com a evolução clínica. Não podemos precisar agora se ele já consegue jogar amanhã (sexta-feira). Uma nova avaliação será feita a cada dia para sabermos quando ele poderá voltar", afirmou o médico da seleção brasileira, Alvaro Chamecki.