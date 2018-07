Lesionada, Fernanda Garay desfalcará Brasil no vôlei Depois de perder a atacante Jaqueline logo no primeiro jogo do último Pan, no mês passado em Guadalajara, por causa de uma lesão na região cervical, a seleção brasileira feminina de vôlei amarga um novo desfalque inesperado. A ponteira Fernanda Garay torceu o tornozelo direito no segundo set do duelo com a Alemanha, neste domingo, em Nagano, no Japão, e dificilmente poderá voltar a defender o Brasil na Copa do Mundo, torneio que dá três vagas aos Jogos Olímpicos de Londres.