Levantadora Macris celebra primeira chance na seleção de vôlei

Nos amistosos contra o Japão, Macris fez sua estreia na seleção brasileira. Agora, vive a expectativa de jogar pela primeira vez no Grand Prix. A levantadora está em Arnhem, na Holanda, com a equipe que faz escala na Europa antes de partir para a Tailândia, onde abre o Grand Prix no próximo fim de semana. Ela nunca havia viajado para fora do País.

"Essa temporada na seleção está sendo maravilhosa. Procuro aprender e aproveitar cada momento. Quero crescer como jogadora e essa bagagem do dia a dia na seleção será muito importante para isso. É período de muito aprendizado. O Zé Roberto enriquece o meu repertório", diz Macris.

A levantadora tem sido elogiada por Zé Roberto. "A Macris está mostrando o seu potencial no dia a dia dos treinamentos e nos jogos. Ela é rápida, defende bem, tem um bom saque e posicionamento. É uma levantadora interessante e que gosta de treinar."