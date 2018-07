Líbero Stacy Sykora mostra evolução e deixa UTI do hospital

SÃO PAULO - A líbero norte-americana Stacy Sykora, do Vôlei Futuro, deixou nesta terça-feira a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo comunicado da equipe, ela tem apresentado "melhoras contínuas em seu quadro clínico" e foi transferida para a Unidade Crítica Geral (semi-intensiva).

Stacy está internada desde a última terça-feira, depois de ter levado uma forte pancada na cabeça no acidente com o ônibus da delegação do Vôlei Futuro, pouco antes do jogo contra o Sollys/Osasco pela semifinal da Superliga Feminina. Enquanto as demais jogadoras do time tiveram ferimentos leves, ela sofreu traumatismo cranioencefálico.

Ainda segundo o comunicado divulgado nesta terça-feira pelo Vôlei Futuro, Stacy "já se alimenta sem a necessidade de sonda" e caminha pelos corredores do hospital com auxílio de enfermeiros e fisioterapeuta. Ela, inclusive, teria pedido para comer pizza e sorvete, o que deve ser atendido agora que deixou a UTI.

Por conta do acidente com o ônibus do Vôlei Futuro, a primeira partida da semifinal acabou sendo adiada. Assim, as duas equipes irão se enfrentar apenas nesta quarta-feira, em Osasco, na abertura da série melhor de três jogos para definir a segunda finalista da Superliga - a Unilever já está classificada para a decisão.