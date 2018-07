Líbero Suelen é inscrita no Grand Prix no lugar da aposentada Fabi

O site da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) já revela a lista de 22 jogadores inscritas pelo Brasil para a disputa do Grand Prix feminino. A relação tem quatro nomes a mais do que a convocação feita pelo técnico José Roberto Guimarães, que trabalha atualmente com 18 jogadoras em Saquarema (RJ), no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A principal novidade é a líbero Suelen, muitas vezes criticada por estar acima do peso, mas vice-campeã da Superliga com o Sesi-SP. Ela entra no grupo no lugar da também líbero Fabi, que anunciou sua aposentadoria da seleção depois de ser convocada para o Grand Prix.

Também foram inscritas Suelle, do Sesi, a também ponteira Michelle e a central Angélica, ambas do Brasília. Michelle, que já havia conquistado o Grand Prix do ano passado, se junta à irmã gêmea Monique, que vai jogar no Sesi na próxima temporada.

Anteriormente, haviam sido convocadas as levantadoras Dani Lins, Fabíola e Ana Tiemi, as opostos Sheilla, Tandara, Monique e Andréia Laurence, as centrais Thaísa, Fabiana, Juciely, Adenízia e Carol, as ponteiras Natália, Gabi, Jaqueline e Fernanda Garay e as líberos Camila Brait e Leia.

Na comparação com o time campeão em 2013, já havia sido anunciado a volta ao grupo da levantadora Ana Tiemi, no lugar de Claudinha, que não correspondeu ano passado. Com a aposentadoria de Fabi, o posto de segunda líbero agora é de Léia, do Pinheiros.