Líder e invicto, Osasco coloca ataque em prova contra o Vôlei Amil

OSASCO - O confronto entre Molico/Osasco e Vôlei Amil é praticamente uma final antecipada da Superliga feminina de Vôlei. O duelo, marcado para esta sexta-feira, coloca frente a frente não apenas as duas melhores equipes da competição até o momento, mas também o melhor ataque contra a melhor defesa entre todos os participantes do torneio.

De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei, o Osasco, líder da Superliga com 61 pontos, é quem tem a melhor estatística entre as equipes no quesito ataque, com 24,67% e em bloqueio, com 26,86% de aproveitamento. E enfrenta ninguém menos do que o Vôlei Amil, que é quem melhor defende no torneio, com 50,20%, além de ter a segunda campanha na Superliga, com 53 pontos.

Para o duelo, muito esperado por todos, a palavra de ordem no Osasco é manter o que tem sido feito, nao importando o adversário. "O nosso ataque tem que se comportar do mesmo jeito que diante dos outros times que enfrentamos. Não podemos entrar em quadra pensando que elas possuem a melhor defesa. Temos que jogar para fazer o nosso melhor, pois o nosso ataque é muito forte e todas as nossas jogadoras são boas neste fundamento. O Molico/Osasco tem que entrar para fazer seu jogo independente dos pontos fortes do adversário", disse a oposto Sheilla, capitã da equipe.

Segundo a atleta, outro ponto positivo é que a capacidade de defender da equipe é muito grande e facilita as vitórias. "A defesa é fundamental no nosso time. Quando jogamos bem na defesa crescemos em todos os outros fundamentos. O bloqueio já é um ponto forte que temos, mas quando a defesa funciona também o time cresce muito e fica mais confiante".

No primeiro turno da competição nacional, o Osasco venceu o Vôlei Amil, em Campinas, na Arena Amil, por 3 sets a 2, com parciais de 21/14, 20/22, 21/18, 19/21 e 17/15. Na ocasião, Thaisa e Tandara anotaram 28 pontos e foram as maiores pontuadoras do jogo. No histórico de confrontos entre os times, as osasquenses levam vantagem diante das campineiras com nove vitórias e somente duas derrotas.