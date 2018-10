Liga das Nações de Vôlei define grupos da edição de 2019; Brasil sediará 3 etapas

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) divulgou nesta quarta-feira os grupos da segunda edição da Liga das Nações, que acontecerá em 2019. A competição feminina acontecerá entre os dias 21 de maio e 7 de julho. O Brasil disputará uma etapa em casa, logo a primeira, de 21 a 23 de maio, contra República Dominicana, Rússia e China.

Já o evento masculino será realizado entre os dias 31 de maio e 14 de julho com duas etapas no Brasil - de 21 a 23 de junho contra Bulgária, Alemanha e Rússia; e de 28 a 30 de junho contra Itália, Canadá e França. As cidades que receberão os eventos ainda não foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Neste ano, que teve a edição inaugural da Liga das Nações, as seleções feminina e masculina terminaram a competição em quarto lugar. No feminino, os Estados Unidos ficaram com o título ao superarem a Turquia na final por 3 sets a 2. Já no masculino, a medalha de ouro foi para a Rússia, que levou a melhor sobre a França na decisão por 3 a 0.

Na Liga das Nações, as seleções se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as cinco mais bem classificadas passarão à fase final juntos com os países sede. No feminino, a etapa decisiva será disputada na China entre os dias 3 e 7 de julho. Já no masculino, ela acontecerá nos Estados Unidos entre os dias 10 e 14 de julho.

Confira as etapas do torneio feminino da Liga das Nações:

21 a 23 de maio

Sede: Brasil

Equipes: Brasil, República Dominicana, Rússia e China

28 a 30 de maio

Sede: Holanda

Equipes: Brasil, Holanda, Bulgária e Polônia

4 a 6 de junho

Sede: Estados Unidos

Equipes: Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul

11 a 13 de junho

Sede: Japão

Equipes: Brasil, Japão, Sérvia e Tailândia

18 a 20 de junho

Sede: Turquia

Equipes: Brasil, Turquia, Itália e Bélgica

Confira as etapas do torneio masculino da Liga das Nações:

31 de maio a 2 de junho

Sede: Polônia

Equipes: Brasil, Polônia, Estados Unidos e Austrália

7 a 9 de junho

Sede: Japão

Equipes: Brasil, Japão, Argentina e Irã

14 a 16 de junho

Sede: Portugal

Equipes: Brasil, Portugal, China e Sérvia

21 a 23 de junho

Sede: Brasil

Equipes: Brasil, Bulgária, Alemanha e Rússia

28 a 30 de junho

Sede: Brasil

Equipes: Brasil, Itália, Canadá e França