Liga Mundial de vôlei cancela jogos no Japão por temer radiação

Seis jogos da Liga Mundial de vôlei masculino que estavam programados para serem realizados no Japão foram transferidos para outros países por conta dos temores sobre a crise nuclear no país.

A Associação de Vôlei do Japão (JVA, sigla em inglês) disse nesta terça-feira que os jogos do Japão contra a Alemanha, Rússia e Bulgária, em junho, teriam de ser transferidos depois que seus adversários recusaram-se a viajar ao país.

O governo japonês elevou nesta terça-feira sua crise nuclear na usina danificada de Fukushima ao mesmo nível de Chernobyl depois do terremoto devastador e o tsunami que atingiram o país no mês passado.

O Japão iria enfrentar a Alemanha em 11 e 12 de junho, em Saitama, a Rússia nos dias 18 e 19, em Nagasaki, e a Bulgária nos dias 25 e 26 de junho, em Wakayama. Apenas Saitama, ao norte de Tóquio, deve estar em risco pelo vazamento de radiação da usina.

No entanto, autoridades do vôlei dos três países europeus estavam relutantes em assumir o risco e informaram a JVA e a entidade mundial do esporte FIVB de sua decisão. O Japão viajará aos respectivos países para disputar os jogos do Grupo B.