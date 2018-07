Liga Mundial define sequência de jogos do Brasil e marca final para 23h de sábado

A Liga Mundial anunciou nesta quarta-feira a sequência de jogos das seleções na fase final do torneio de vôlei. E o Brasil conheceu a ordem das partidas, contra Canadá e Rússia, no início de julho. A organização também definiu o horário da final da competição, marcada para as 23h05 do dia 8 do próximo mês, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Comandado pelo técnico Renan Dal Zotto, o Brasil vai estrear na fase final da Liga Mundial contra o Canadá no dia 4 de julho. Dois dias depois, enfrentará os russos. Se levar a melhor sobre estes rivais, a seleção fará a semifinal no dia 7. A decisão está marcada para o dia seguinte.

"Hoje, na Liga Mundial, ninguém tem vida fácil. É um ganha e perde enorme e os dois grupos ficaram muito equilibrados. Já enfrentamos o Canadá, nosso adversário da estreia nessa nova fase, e foi um jogo complicado. É um time muito bom tecnicamente. E a Rússia é sempre Rússia. Um adversário tradicional da seleção brasileira", analisou Dal Zotto.

A fase final da Liga Mundial será disputada em quadra montada sobre a grama do estádio do Atlético Paranaense. A outra chave da competição terá França, Sérvia e Estados Unidos. Os dois melhores de cada grupo disputarão a semifinal. E os vencedores farão a final do campeonato.