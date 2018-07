Lucarelli cobra melhora da seleção de vôlei após 4 vitórias

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu suas quatro primeiras partidas na Liga Mundial, contra Sérvia e Austrália, mas ainda não está satisfeita. Após os triunfos em casa, a equipe está em Novi Sad, na Sérvia, para enfrentar novamente os europeus, e sabe que precisa apresentar evolução.

"Os resultados anteriores nos deram confiança e, por isso, chegamos bem para estes jogos aqui na Sérvia, mas com a certeza de que podemos e devemos melhorar. Enfrentar o time deles novamente não torna a partida mais fácil, mas, claro, agora temos dados ainda mais precisos sobre a equipe e acredito que teremos capacidade de saber ainda melhor como enfrentá-los", diz o ponta Lucarelli.

O primeiro jogo entre Brasil e Sérvia em Novi Sad é nesta sexta-feira, às 15h10 pelo horário de Brasília. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, no mesmo horário. Como o Rio vai sediar a fase final, a seleção brasileira já está classificada para a próxima etapa da competição.