Lucarelli, Leal e Gabi fazem primeiros treinos com seleções de vôlei em Saquarema

Um trio de ponteiros de alto nível chegou, na última segunda-feira, no Centro De Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Gabi, Lucarelli e Leal se apresentaram e começaram a preparação para a Liga das Nações e os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A seleção feminina estreia na primeira competição no próximo dia 25 contra o Canadá. Já a seleção masculina entra em quadra pela primeira vez no dia 28 contra a Argentina.

A ponteira Gabi foi um dos destaques na disputa da Liga dos Campeões da Europa pelo Vakifbank, da Turquia. O time da atacante ficou com a medalha de prata depois de uma emocionante decisão contra o Conegliano, da Itália. A jogadora mostrou muita motivação para a temporada com a seleção brasileira.

"Aprendi bastante nesse período na Turquia. Tivemos bons resultados e por pouco não ficamos com o título da 'Champions'. Agora o foco é na preparação do Brasil para uma temporada especial com os Jogos de Tóquio. Já fiz dois bons treinos com a equipe e vejo todo o grupo focado e com um clima muito legal de trabalho. Primeiro vamos ter a Liga das Nações que será uma boa preparação e um termômetro para Tóquio. É muito bom estar de volta", disse Gabi.

Também finalista da Liga dos Campeões com o Trentino, da Itália, Lucarelli comentou sobre o entusiasmo para um ano esperado. O título da competição de clubes ficou com o polonês Kedzierzyn-Kozle. O atacante ressaltou a caminhada por mais um grande resultado nos Jogos de Tóquio-2020.

"A emoção que eu vivi nos Jogos do Rio (em 2016) é algo indescritível. Trabalhamos todo esse ciclo em busca de um grande resultado em Tóquio. Falta muito pouco para podermos viver esse momento novamente. A Liga das Nações será uma grande preparação para Tóquio e vamos seguir trabalhando muito forte. É muito bom estar de volta à Saquarema, um lugar muito especial na minha carreira", afirmou Lucarelli.

O ponteiro Leal chegou em Saquarema motivado depois de uma grande temporada no voleibol italiano. O atacante comandou o Civitanova na conquista do Campeonato Italiano. Para o cubano naturalizado brasileiro, o momento é de muito trabalho.

"Estou feliz de estar em Saquarema e trabalhando forte em busca de um grande objetivo. Sonho em defender o Brasil nos Jogos de Tóquio e isso está cada vez mais perto. Fizemos dois bons treinos e acredito que essa preparação será fundamental para a comissão técnica definir o grupo para Tóquio", afirmou Leal.

A Liga das Nações será realizada em sistema de bolha anunciada pela FIVB na cidade de Rimini, na Itália, em ambos os naipes. A competição acontecerá entre os dias 25 deste mês e 27 de junho. O objetivo da entidade máxima do voleibol é permitir que as equipes joguem as partidas em total segurança durante todo o período do evento.